UBS: Die SP hat im Parlament einen Vorstoss eingereicht, der «öffentlich-rechtlichen und systemrelevanten» Unternehmen Spenden untersagen will. Laut einem Bericht der «NZZ am Sonntag» richtet sich dieser Vorstoss insbesondere gegen die UBS, da diese nur an Parteien spendet, die sich für den freien Wettbewerb, die Marktwirtschaft und den Finanzplatz Schweiz einsetzen, nicht aber an die SP. Der Vorstoss der SP soll nun in der dritten Sessionswoche behandelt werden. Die UBS hat zu dem Artikel gegenüber AWP folgendermassen Stellung genommen: «Die politischen Parteien erhalten in der Schweiz keine staatlichen Gelder und die Parlamentsmitglieder sind in der Regel keine Berufspolitiker. Aus diesem Grund erachtet UBS die Unterstützung des Milizsystems als wesentlichen Punkt ihrer gesellschaftlichen Verantwortung in ihrem Heimmarkt Schweiz. Umfang und Verteilschlüssel der finanziellen Beiträge an politische Parteien werden in unserer Jahresberichterstattung ausgewiesen.» (NZZaS: S.1, 10)