NESTLÉ II: Der Fall um mit Cereulid belastete Säuglingsnahrung nahm laut «NZZ am Sonntag» seinen Ursprung beim chinesischen Hersteller Cabio Biotech, dessen ARA-Öl als Zusatzstoff in Babymilchpulver zahlreicher Marken verwendet wird - darunter auch Produkte von Nestlé. Seit Dezember sei es in über 60 Ländern zu Rückrufen gekommen. Nestlé habe das Toxin Ende November 2025 «in sehr geringen Mengen» bei einer neuen Produktionslinie in den Niederlanden entdeckt und später das ARA-Öl als Quelle identifiziert; am 5. Januar sei der Rückruf in der Schweiz erfolgt. Der Konzern betone gemäss Bericht, vor 2025 habe es «mit Sicherheit keine betroffenen Chargen gegeben». In der Schweiz hätten sich bislang 15 Eltern beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen gemeldet, das eine «lückenlose Aufklärung» verlange und prüfe, ob die gesetzlichen Vorgaben eingehalten wurden. Der Artikel wirft zudem Fragen zur Kontrolle sogenannter Novel Foods und zu Risiken globaler Lieferketten auf. (NZZaS, S. 9)