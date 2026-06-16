Kremlchef Wladimir Putin empfängt in der Millionenstadt Kasan an der Wolga am Mittwoch Staats- und Regierungschefs aus Südostasien zum zweitägigen Russland-ASEAN-Gipfel. Für Russland geht es vor allem darum, die politischen und wirtschaftlichen Kontakte zu anderen Weltregionen zu stärken - nachdem die Beziehungen zum Westen wegen des von Putin begonnenen Kriegs in der Ukraine zerbrochen sind. Das Treffen findet parallel zum G7-Gipfel der grossen Industrienationen statt, der derzeit im französischen Évian tagt.