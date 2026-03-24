Das Geschäftsjahr 2025 sei von «operativen Herausforderungen» geprägt gewesen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Umbau des Konzern durch den Verkauf von nicht raumfahrtbezogener Geschäftsbereiche sei aber nun «weitgehend» abgeschlossen. Bekanntlich liegt der Fokus von Ruag International auf dem Raumfahrtgeschäft.