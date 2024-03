Beim verbliebenen Bereich Space (Beyond Gravity) erhöhte sich der Umsatz um 8 Prozent auf 383 Millionen Franken. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT habe trotz hohen Investitionen in die Produktion und die digitale Infrastruktur eine schwarze Null erreicht, dies nach einem Fehlbetrag von 5 Millionen im Vorjahr. Der Auftragsbestand sei per Ende 2023 mit 729 Millionen nach 744 Millionen Franken ein Jahr davor auf einem «sehr hohen Niveau» geblieben, heisst es.