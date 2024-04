Die Bank profitierte einmal mehr von ihrer Präsenz in vielen grossen Volkswirtschaften, vor allem in Amerika und Europa. Die Santander ist sowohl Heimatmarkt Spanien als auch in Grossbritannien, den USA sowie in Argentinien, Brasilien und Mexiko stark vertreten. In Deutschland macht sie auch Geschäft, das allerdings im Konzern nur eine nachrangige Rolle spielt./zb/stk