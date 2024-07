Bei Europas grösstem Softwarehersteller SAP kommt es erneut zu einem Stühlerücken in der obersten Führungsriege. Marketingchefin Julia White (50) und Vertriebschef Scott Russell (51) werden nach einer Einigung mit dem Aufsichtsrat das Unternehmen zum 31. August verlassen, wie das Dax-Schwergewicht am Dienstag in Walldorf mitteilte. Für Russell laufe bereits die Nachfolgesuche, hiess es. Zuletzt lief der von Vorstandschef Christian Klein besonders gepushte Verkauf von Abos zur Nutzung der SAP-Programme über das Netz (Cloud) zwar rund. Kunden zögern aber nach wie vor, die von SAP favorisierten und für den Konzern profitabelsten technischen Bereitstellungswege zu nutzen. Klein übernimmt Russells Aufgaben nun übergangsweise selbst.