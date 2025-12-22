Neben dem Rüstungsgeschäft setzt der Manager auch auf den Bereich mit humanoiden Roboter - also Maschinen, die in ihren Bewegungen sehr menschenähnlich sind. Dieser Bereich sein kein Nischengeschäft, sondern werde «voraussichtlich ein Milliardengeschäft», erläuterte der Schaeffler-Chef. Erst Anfang November gaben die Herzogenauracher eine Partnerschaft mit dem Roboter-Spezialisten Neura Robotics bekannt. Schaeffler will künftig Schlüsselkomponenten für Roboter liefern und gleichzeitig die menschenähnlichen Roboter von Neura in seinen Produktionsprozessen einsetzen.