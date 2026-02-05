Deutlicher höherer Zinsaufwand

Im Zinsengeschäft ging der Nettoerfolg um 11 Prozent auf 166,6 Millionen Franken zurück. Die Senkung des Leitzinses durch die Schweizerische Nationalbank habe zu deutlich niedrigeren Zinserträgen auf der Aktivseite der Bilanz geführt, was durch die Entlastung der Passivzinsen nicht vollständig ausgeglichen werden konnte, so die SZKB. Im zweiten Halbjahr habe die Bank dann ihre Refinanzierungsstrategie angepasst.