Nicht mehr auf der grünen Wiese

Die SBB benötigen wegen dem Ausbau der Zürcher S-Bahn bis 2050 zwei neue Serviceanlagen. Mögliche Zürcher Standorte für eine Serviceanlage in Bubikon und für Abstellanlagen für Züge in Eglisau und Feldbach (Hombrechtikon) legte der Zürcher Regierungsrat jedoch 2021 auf Eis, weil es in den Gemeinden heftigen Widerstand gab. Unter anderem wurde kritisiert, dass die Standorte auf der grünen Wiese geplant waren.