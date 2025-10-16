Navratil stellte sich in einem fast 13-minütigen Video erstmals selber ausführlich vor - als Manager mit klaren Prinzipien und persönlicher Bodenhaftung. Der ehemalige Nespresso-Chef, der in Zürich aufwuchs und seit fast 25 Jahren für Nestlé arbeitet, betont eine Führungsphilosophie, die auf Tempo, Leistungsorientierung und Transparenz setzt. Alte Denkmuster wolle er hinter sich lassen und den Wettbewerbsgeist im Unternehmen neu entfachen.