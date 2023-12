Die Fusion von Starrag und Tornos ist abgeschlossen. Mit dem Handelsregistereintrag vom gestrigen Donnerstag und der Änderung der Firma in StarragTornos Group AG ist der Zusammenschluss der beiden Schweizer Traditionsfirmen nun vollzogen. Die neuen Aktien der StarragTornos Group werden am (heutigen) Freitag erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt.

08.12.2023 10:16