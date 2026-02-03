Der US-Entertainmentriese Walt Disney hat sich für einen Nachfolger für Konzernchef Bob Iger entschieden. Der Freizeitpark-Spartenchef Josh D'Amaro wird den Staffelstab von Iger mit der Hauptversammlung am 18. März übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Schritt war so erwartet worden, tags zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen D'Amaro als Nachfolger genannt.