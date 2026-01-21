Im Laufe des Jahres wollen die Dänen immer wieder mit internationalen Trupps in Schnee und Eis trainieren - etwa in der Siedlung Kangerlussuaq. «Die Fahrwasser hier sind voller Eis. Es ist gefährlich, Schiff zu fahren», sagt Søren Andersen, Chef des Arktischen Kommandos. «In Kangerlussuaq kann es an einem ganz normalen Wintertag bis zu minus 40 Grad kalt sein.» Unter solchen Bedingungen hätten viele Einheiten der Streitkräfte noch nie trainiert, sagt er. Deshalb sei es nötig, dass sie vor Ort seien. Das Arktische Kommando ist eine Einheit der dänischen Streitkräfte in Nuuk./cn/DP/stk