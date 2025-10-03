In ihrer Einsprache hatten EQMC und QIF CCF etwa gefordert, dass Mitarbeiterbeteiligungspläne von U-Blox im Angebotsprospekt oder im Bericht des Verwaltungsrates offengelegt werden sollen. Zudem wurden weitere Angaben verlangt, warum der Verwaltungsrat auf ein kompetitives Bieterverfahren unter Einbezug potenzieller strategischer Käufer verzichtet hat. Auch nähere Angaben zur Fairness Option in Bezug auf den Angebotspreis wurden eingefordert, da der Angebotspreis den Einsprechenden zufolge zu niedrig ausgefallen sei.