Kern des Vorschlags ist die Ablösung der umlagefinanzierten AHV durch eine neue 1. Säule mit kapitalgedecktem Leistungsprimat. Beiträge von insgesamt 20 Prozent des Lohns - hälftig auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgeteilt - würden auf Löhne bis zu 50'000 Franken erhoben.