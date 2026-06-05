Nach der Panne bei einem Dreamliner am Frankfurter Flughafen geht die Ursachensuche weiter. Die havarierte Boeing 787-9 sollte im Laufe des Abends in eine Technikhalle gebracht werden, sagte ein Sprecher der Lufthansa . Dort sollen weitere Untersuchungen stattfinden. Später soll das Flugzeug repariert werden.