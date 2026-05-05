Berden werde seine Aufgaben noch bis Anfang viertes Quartal 2026 wahrnehmen, teilte VAT am Dienstag mit. Wer seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger sein wird, werde zu gegebener Zeit kommuniziert.
awp-robot/mk
(AWP)
Beim Vakuumventil-Hersteller VAT kommt es zu einem Abgang in der Geschäftsleitung. Chief Operating Officer (COO) Thomas Berden verlässt das Unternehmen.
Berden werde seine Aufgaben noch bis Anfang viertes Quartal 2026 wahrnehmen, teilte VAT am Dienstag mit. Wer seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger sein wird, werde zu gegebener Zeit kommuniziert.
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