Cavallo: Sparkurs ist «Bankrotterklärung» des Vorstands

«Das ist Ihre Antwort auf die Krise? Ist das alles, was Ihnen einfällt?», fragte Cavallo die mit auf dem Podium sitzenden Vorstände. «Das ist nicht nur ein Armutszeugnis. Das ist eine Bankrotterklärung.» Stattdessen appellierte sie an den Vorstand, seiner Verantwortung für die VW-Standorte gerecht zu werden. Würden ganze Werke geschlossen, drohten in den betreffenden Regionen auch über VW hinaus massive Einschnitte, etwa durch wegfallende Steuereinnahmen.