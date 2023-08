Emden ist fortan das Stammwerk für den neuen ID.7, der zusätzlich auch in China gebaut werden soll. Wegen einer zuletzt insgesamt schwächelnden Nachfrage nach E-Autos laufen zurzeit nach Betriebsratsangaben aber nur gut ein Dutzend ID.7 pro Tag vom Band. Die Fertigung soll nun hochlaufen. Bis Anfang 2024 sollen es dann zwischen 200 und 300 Fahrzeuge sein. Insgesamt fertigt Volkswagen in Emden zurzeit demnach rund 800 Autos am Tag, davon rund 300 Elektroautos. Rund 8000 Beschäftigte arbeiten bei VW in Emden./len/DP/stk