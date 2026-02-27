Insgesamt erwirtschaftete die VZ Gruppe im zurückliegenden Geschäftsjahr einen um 9,4 Prozent höheren Betriebsertrag von 574,5 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Die Erträge aus verwalteten Vermögen stiegen dabei um 15 Prozent. Dagegen gingen die Bankenerträge um 10 Prozent zurück. Als Grund führt das Unternehmen das tiefere Zinsniveau durch die gesenkten Leitzinsen an.