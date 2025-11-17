Krebshilfe für weitreichende Verbote

«Die Tabak- und Nikotinindustrie ist mit immer neuen Produkten unterwegs, etwa den Vapes, weil sie junge Leute ansprechen, die sie damit früh nikotinabhängig machen - so sichern sie ihren Markt», sagt Ärztin Ulrike Helbig, die das Berliner Büro der Deutschen Krebshilfe leitet. Vapes sind elektronische Geräte, die eine Flüssigkeit erhitzen und Dampf erzeugen, der inhaliert wird. Die meisten Vapes enthalten Nikotin. Es gibt sie mit Geschmacksrichtungen, wie Gummibärchen oder Zuckerwatte, die besonders junge Menschen ansprechen. Helbig unterstützt Empfehlungen der WHO, Aromastoffe zu verbieten.