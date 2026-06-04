Nach einem erfolgreichen Start in den USA will Zurich sein Versicherungsangebot für den Bau von Rechenzentren in weiteren Ländern ausrollen. Das Produkt mit dem Namen Data Center Project Guard soll auch in Brasilien, Deutschland, Italien, Nordeuropa und Spanien verfügbar sein, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Eine Ausweitung auf weitere Länder sei geplant.