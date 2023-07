Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich zur Wochenmitte vor wichtigen Zinssignalen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) zurückgehalten. Der Dax fiel bis zum Mittwochmittag um 0,66 Prozent auf 16 104,91 Punkte. Damit hält sich der deutsche Leitindex aber weiter über der Marke von 16 000 Punkten. Frischen Schwung in den zuletzt trägen Markt könnte schon am Abend die Fed bringen.

26.07.2023 12:12