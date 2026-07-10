Für die Papiere von Salzgitter ging es an der MDax-Spitze um 11,2 Prozent aufwärts, nachdem die US-Bank JPMorgan die Einstufung der Papiere von «Underweight» auf «Overweight» gedreht und das Kursziel von 31,40 auf 65,00 Euro mehr als verdoppelt hatte. Analyst Dominic O'Kane wird optimistisch für die europäische Stahlbranche. Die Protektionsmassnahmen der Politik zeigten Wirkung und die Gewinnentwicklung der Unternehmen werde Fahrt aufnehmen, schrieb er. Für das zweite Halbjahr geht der Experte von steigenden Stahlpreisen in Europa aus.