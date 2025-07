Nach dem Kursrutsch am Vortag dürfte der Dax am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen in den Handel starten. Für Hoffnung sorgt ein «massives» Handelsabkommen mit Japan, das US-Präsident Donald Trump verkündete. Darin habe man sich auf «gegenseitige» Zölle von 15 Prozent geeinigt. Zuvor hatte Trump noch Zölle in Höhe von 25 Prozent gefordert. Die Tokioter Börse feierte und die Europäer hoffen auf eine Blaupause für ihre laufenden Verhandlungen.