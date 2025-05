Der zuletzt wieder auf Rekordniveau angekommene Dax dürfte am Freitag moderat im Plus in den Handel starten. Mit gemischten internationalen Vorgaben im Rücken signalisierte der X-Dax eine Stunde vor dem Börsenstart für den deutschen Leitindex einen 0,3 Prozent höheren Start bei 23.765 Punkten. Mit knapp über einem Prozent steuert er auf eine weitere positive Wochenbilanz zu. Auch der EuroStoxx wird am Freitag leicht im Plus erwartet.