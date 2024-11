«Gerade die Zölle gegen Mexiko würden auch die deutsche Automobilindustrie treffen», kommentierte Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements beim Vermögensverwalter QC Partners, Trumps Ankündigung. «Denn hier wird häufig in Mexiko produziert, um die fertigen Fahrzeuge anschliessend in die USA zu verkaufen.» Da die Börsen dies aber schon erwartet hätten, falle die negative Reaktion mässig aus. Denn nach Trumps Wahlsieg hätten sich die Aktienindizes der Länder mit einem hohen US-Exportanteil schon am schlechtesten entwickelt.