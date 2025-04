Der Dax hat am Dienstag im Sog der Börsen in den USA und Asien einen Stabilisierungsversuch gestartet. Er legte im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 22.320 Punkte zu. Am Vortag war der deutsche Leitindex erstmals seit Mitte Februar kurz unter die Marke von 22.000 Punkten gefallen, hatte sich dann aber gefangen.