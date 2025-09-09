Das Scheitern der französischen Regierung hat am Dienstagmorgen am deutschen Aktienmarkt kaum Spuren hinterlassen. Der Leitindex Dax trat im frühen Handel mit 23.815 Punkten quasi auf der Stelle. Schon zu Wochenbeginn hatten sich Anleger von der Aussicht auf einen Sturz der Mitte-Rechts-Regierung von Premier François Bayrou nicht bange machen lassen, die Kurse hatten zugelegt. Stütze war da die Aussicht auf schon bald sinkende Leitzinsen in den USA.