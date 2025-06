Nach einem phlegmatischen Wochenstart sind die New Yorker Börsen auch am Dienstag wenig bewegt in den Handel gestartet. China und die USA verhandeln nach Angaben chinesischer Staatsmedien in London weiter, um ihren Handelsstreit zu beenden. Ohne neue Erkenntnisse davon scheuen die Anleger weiterhin eine klare Positionierung.