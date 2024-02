Der unerwartet stark ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht dürfte die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA weiter dämpfen. Für Anleger an den US-Börsen dürfte dies ein Schock sein, schreibt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Vorerst steuern die US-Standardwerte am Freitag aber noch auf eher moderate Verluste zu, denn starke Quartalsberichte der Techschwergewichte Meta und Amazon stützen die Anlegerstimmung. Zumindest die zuletzt ins Stocken geratene Rally an der Nasdaq könnte dadurch neuen Schwung erhalten.

02.02.2024 15:45