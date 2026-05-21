Nach den deutlichen Kursgewinnen zur Wochenmitte zeichnen sich an den US-Aktienmärkten am Dienstag leichte Verluste ab. Im Fokus steht weiter der Nahost-Konflikt. Die Anleger warteten darauf, ob die jüngsten Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung auch wirklich in konkrete Fortschritte münden. Die am Markt bestehenden Unsicherheiten spiegelten sich dabei auch in schwankenden Ölpreisen wider, die weiter auf hohem Niveau liegen.