An der S&P-500-Spitze kletterten Oracle um fast zwölf Prozent in die Höhe. Das Unternehmen habe mit dem beschleunigten Wachstum «geliefert», schrieb Analyst Mark Murphy von der Investmentbank JPMorgan. Er nahm die guten Nachrichten zum Anlass, die Aktien hochzustufen. Denn nach den zuletzt hohen Kursverlusten sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken nun attraktiver geworden.