FRANKFURT/PARIS (awp international) - An Europas Finanzmärkten hat sich am Montag nach der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich ein wenig Erleichterung breit gemacht. An den Aktienbörsen - insbesondere in Paris - stiegen die Kurse und der Euro <EU0009652759 gewann zum US-Dollar an Wert. Allerdings ist unklar, wie lange die Beruhigung anhält.