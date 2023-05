München, 11. Mai (Reuters) - Die Allianz traut sich wieder größere Aktienrückkäufe zu. Deutschlands größter Versicherungskonzern kündigte am Mittwoch ein Rückkaufprogramm über bis zu 1,5 Milliarden Euro an. Die Aktion soll Ende Mai starten, wie die Allianz erklärte. Die Papiere sollen eingezogen werden. Zuletzt hatte der Konzern einen so großen Aktienrückkauf im Jahr 2019, vor der Corona-Pandemie, gestartet. Danach fielen die Rückkaufprogramme kleiner aus. Im vergangenen Jahr wurden allerdings zwei Aktienrückkäufe gestartet, die sich auf zwei Milliarden Euro summierten. Der jüngste, das im November angekündigt wurde, ist erst seit Mitte März abgeschlossen.