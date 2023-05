München, 11. Mai (Reuters) - Der Linux-Softwareanbieter Suse wächst kaum noch und muss seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr deutlich senken. Im zweiten Quartal (per Ende April) habe der Umsatz unerwartet nur noch um ein Prozent auf 162,2 Millionen Dollar zugelegt, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Nürnberg mit. Dabei spiele sowohl die Unsicherheit über die Konjunktur eine Rolle, die zu verzögerten Vertragsabschlüssen und kürzeren Vertragslaufzeiten führe, als auch der Umbau im Vertrieb. Dieser greife noch nicht richtig und habe das Geschäft belastet. Für das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende Oktober) rechnet Suse nun nur noch mit einem Umsatzwachstum von rund fünf Prozent; bisher war man von elf bis 13 Prozent ausgegangen.