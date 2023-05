Die Entwicklung und der Einsatz generativer KI ist sehr kostspielig. So hat Microsoft Milliarden von Dollar in OpenAI gepumpt und richtet sein Geschäft insgesamt stark darauf aus. Das bekommen auch die Angestellten auf ihren Gehaltsabrechnungen zu spüren: Microsoft kündigte am Mittwoch an, dass es dieses Jahr für Vollzeit-Angestellte keine Gehaltserhöhungen gebe. Das Unternehmen verwies auf das schwierige wirtschaftliche Umfeld. Zusammen mit dem umfassende Wechsel hin zu KI müssten Investitionen "in Personal, das Geschäft und die Zukunft" genau abgewogen werden. (Bericht von Jeffrey Dastin and Greg Bensinger, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)