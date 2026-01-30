US-Streitkräfte hatten den venezolanischen Präsidenten Maduro am 3. Januar gestürzt und festgenommen. Seitdem verfolgt die Regierung von ‌US-Präsident Donald Trump einen ehrgeizigen Wiederaufbauplan für ⁠den dortigen Ölsektor im Volumen ‌von 100 Milliarden Dollar. Washington beabsichtigt nach eigenen Angaben, die Ölverkäufe «auf unbestimmte Zeit» zu ‍verwalten. Bereits im Januar hatten sich die USA und Venezuela auf ein erstes Abkommen über zwei ​Milliarden Dollar zur Ausfuhr von Rohöl geeinigt. (Bericht ‍von Timothy Gardner, Marianna Parraga, Christian Martinez und Daphne Psaledakis, geschrieben von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)