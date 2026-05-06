Für die Swiss ist der designierte Präsident ein bekanntes Gesicht: Von 2021 bis Mitte 2024 war er bereits Konzernchef der Airline. Aktuell ist er beim Mutterkonzern als Chief Commercial Officer für die Bereiche Globale Märkte, kommerzielle Steuerung der Hubs, Customer Experience sowie Konzernmarkenführung verantwortlich. Vranckx wurde 1973 geboren und hat sowohl die schweizerische als auch die belgische Staatsbürgerschaft.