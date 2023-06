Am Donnerstag haben die FH-Mitglieder an der Generalversammlung in Biel Yves Bugmann zum neuen Präsidenten gewählt. Wie bereits angekündigt, wird er Anfang 2024 Jean-Daniel Pasche an der Verbandsspitze ablösen. Dieser geht dann nach dreissig Jahren Verbandstätigkeit, zunächst als Direktor und ab 2002 als Präsident, in Pension.