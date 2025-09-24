Der Aufsichtsrat verfolge damit konsequent seine Strategie, Erfahrung und Kontinuität im Top-Management mit frischen Impulsen und einer gezielten Verjüngung des Gremiums zu verbinden, hiess es laut Mitteilung.
«Mit Jörg Burzer und Michael Schiebe übernehmen zwei hervorragende Manager aus unseren eigenen Reihen Schlüsselressorts, die für den zukünftigen Erfolg der Mercedes-Benz Group von entscheidender Bedeutung sind», sagte Aufsichtsratschef Martin Brudermüller laut Mitteilung. Mit Markus Schäfer verabschiede Mercedes «einen hochgeschätzten Kollegen, der sowohl intern als auch extern höchsten Respekt geniesst».
Erst im Dezember des vergangenen Jahres hatte Mercedes einen grösseren Umbau des Vorstands beschlossen und drei Vorstandsmitglieder mit dem Auslaufen ihrer Verträge in den Ruhestand verabschiedet./rwi/DP/jha
(AWP)