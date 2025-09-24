Der Autobauer Mercedes-Benz baut seinen Vorstand erneut um. Michael Schiebe, derzeit Chef der Mercedes-Tochter AMG, rückt zum 1. Dezember dieses Jahres zum Produktionsvorstand auf, wie Mercedes mitteilte. Der aktuelle Produktionsvorstand Jörg Burzer wiederum übernehme dann das Vorstandsressort Entwicklung & Einkauf sowie die Rolle des Chief Technology Officer (CTO) von Markus Schäfer, der seine Karriere nach mehr als 30 Jahren bei Mercedes-Benz mit dem Auslaufen seines Vertrages beenden werde. Die Nachfolge für Schiebe bei der Performance- und Sportwagenmarke AMG werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, hiess es.