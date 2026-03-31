Wyden Guelpa soll das Mandat nach der Delegiertenversammlung vom 22. Mai übernehmen, wie die Versicherungsgesellschaft am Dienstag mitteilte. Sie ist CEO des Unternehmensberaters Civiclab und hat diversere andere Verwaltungsratsmandate inne.
Bereits Mitglied ist Wyden Guelpa im Verwaltungsrat der Mobiliar Genossenschaft, welcher für die Sicherstellung der genossenschaftliche Ausrichtung des Unternehmens zuständig ist. Der Verwaltungsrat der Mobiliar Holding indes hat die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsleitung der Gruppe Mobiliar.
Irene Kaufmann war bisland Vizepräsidentin beider Verwaltungsräte. Ihr Nachfolger als Vizepräsident der Holding ist Bruno Dallo, Vizepräsident der Scobag Privatbank, welcher seit 2017 Teil des Gremiums ist.
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(AWP)