Bereits Mitglied ist Wyden Guelpa im Verwaltungsrat der Mobiliar Genossenschaft, welcher für die Sicherstellung der genossenschaftliche Ausrichtung des Unternehmens zuständig ist. Der Verwaltungsrat der Mobiliar Holding indes hat die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsleitung der Gruppe Mobiliar.