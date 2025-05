Die Wechselkurse dürften die Ergebnisse in allen drei Sparten stärker beeinflussen, hiess es vom Konzern weiter. In der Laborsparte, dem grössten Konzernstandbein, spiegele die Anpassung der Prognose «auch die gegenwärtigen Unsicherheiten mit Blick auf die Zölle wider». Merck dürfte mit dem Schritt vor allem auf den zuletzt stark geschwächten US-Dollar reagieren. Der Konzern macht gut ein Viertel seines Umsatzes in Nordamerika, sodass bei der Umrechnung aus der US-amerikanischen Währung in Euro weniger übrig bleibt. UBS-Analyst Matthew Weston hob derweil hervor, dass Merck in der Elektroniksparte anders als bisher auch einen organischen Ergebnisrückgang nicht mehr ausschliesst.