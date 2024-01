China und die USA wollen laut US-Aussenminister Antony Blinken in diesem Jahr engeren politischen Kontakt suchen. Persönliche Gespräche von Top-Politikern seien unersetzlich, insbesondere wenn es um China gehe, sagte Blinken am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos. «Und ich kann mir vorstellen, ich weiss, dass Sie im kommenden Jahr noch mehr davon sehen werden.»

17.01.2024 14:19