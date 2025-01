Die Sicherheitssituation sei global erhöht, erklärte der Kommandant der Bündner Kantonspolizei und Sicherheitschef des World Economic Forum (WEF) an der Medienkonferenz. Dazu beitragen würden die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, die Entwicklungen in Syrien sowie die Anschläge in Deutschland. Auch Cyberdelikte zählten zu den Bedrohungen. Aktuell präsentiere sich die Lage in der Alpenstadt allerdings ruhig.