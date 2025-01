Greenpeace blockierte am Montag auch den Heliport in Davos. Am Mittwoch fixierten Aktivisten der Organisation an geparkten Privatjets auf dem nahegelegenen Flugplatz in Samedan GR überdimensionale, aufblasbare Fussfesseln. Bei weiteren Aktionen von anderen Organisationen wurden am Montag der Eingang eines Davoser Hotels und ein temporäres Geschäft von Amazon mit grüner Farbe besprayt.