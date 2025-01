Es sei das erste Mal gewesen, seit sich die beiden Frauen in einem solchen «bilateralen Setting» getroffen hätten, sagte Bundespräsidentin Keller-Sutter im Abschluss an das Gespräch am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Erst im vergangenen Dezember wurden die Verhandlungen zum Abkommen abgeschlossen.