Die Europäische Zentralbank (EZB) hält trotz jüngster Zolldrohungen des neuen US-Präsidenten am Kurs weiterer Zinssenkungen fest. Die EZB sei nicht «übermässig besorgt» über die möglichen Folgen für die Eurozone, sollte die künftige US-Handelspolitik die Inflation in den USA erhöhen, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Mittwoch in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC in Davos. Demnach befinde sich die Notenbank weiter auf dem Pfad von «graduellen» Zinssenkungen.