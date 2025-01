Der israelische Präsident Izchak Herzog hat sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos für weltweite Anstrengungen gegen Terror ausgesprochen. «Terror richtet in Afrika, in verschiedenen Teilen der Welt Chaos an. Wir müssen ihn bekämpfen», sagte er. Mehrfach betonte er Gefahren, die vom Iran und den von ihm unterstützten Gruppen ausgingen. «Die Quelle des Bösen beginnt mit Terror, insbesondere mit vom Iran angestiftetem Terror», sagte Herzog.